В центре Ярославля ночью сгорела легковушка Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославле сегодня, 4 сентября, ночью загорелась легковушка. Огонь в центре города полыхал достаточно сильно, машина полностью сгорела. Из-за чего произошло возгорание пока неизвестно.

- В 04:41 4 сентября поступило сообщение о загорании автомобиля на улице Нахимсона, у дома №16. Задействовано: 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Ликвидация пожара в 05:00. В результате пожара уничтожен автомобиль на площади 5 квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.