Четверо жителей Ярославской области отдали мошенникам более 2 миллионов рублей

Ярославцы отдали мошенникам более 2 миллионов рублей Фото: Полина Вачнадзе

Еще четверо жителей Ярославской области пострадали от действий мошенников и своей доверчивости. Трое ярославцев и один житель Тутаевского района перевели злоумышленникам более 2 миллионов рублей. Пострадавшим от 46 до 72 лет, среди них и пенсионеры, и руководители. И все клюнули на уловки преступников.

Один потерпевший перевел на "безопасный счет" с кредитной карты 160 тысяч рублей. Второй сначала отдал 960 тысяч, на следующий день оформил кредит и "добавил" еще 150.

- На номер пенсионера позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции и сообщил, что в настоящий момент происходит несанкционированное снятие денежных средств со вклада. Он убедил пострадавшего перевести средства на "безопасный счет", - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

Полицейские предупреждают граждан о возможных звонках телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками банка, службы безопасности банка, следователями и иными сотрудниками правоохранительных органов.

В случае если позвонившие сообщают о том, что неизвестные пытаются снять с вашего счета денежные средства или оформили кредит на ваше имя, не сомневайтесь – вам звонят мошенники. Немедленно прекратите разговор! Обратитесь самостоятельно в финансовое учреждение лично или по телефону, указанному на обороте вашей банковской карты.

Помните: злоумышленники используют самые разные предлоги, чтобы вынудить жертву следовать их указаниям.

- Не выполняйте никаких указаний по телефону при действиях с банковской картой.

- Не переводите денежные средства незнакомым лицам ни под каким предлогом.

- Никому не называйте конфиденциальные данные банковской карты.