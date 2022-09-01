Труппа ярославского театра вернулась с гастролей в ЛНР

Первый русский театр имени Федора Волкова вернулся с гастролей в ЛНР. Фото: Театр имени Волкова

Первый русский театр имени Федора Волкова вернулся с гастролей в ЛНР. На сцене Луганского академического русского драматического театра имени П.Луспекаева ярославцы показали спектакли «Предстоящее событие» и «Весы» в постановке Сергея Пускепалиса.

Показы были организованы на безвозмездной основе, и бесплатно посетить их смог любой желающий.

- Спектакли, которые мы привезли в Луганск – это размышления в достаточно доступной форме, но с очень глубоким содержанием. Это комедии не только для того, чтобы просто повеселить зрителей Луганска, мы все-таки хотим поделиться своими соображениями, мыслями, откровениями. Посмеяться тоже надо, но при этом мы хотим о чем-то сокровенном рассказать зрителю, - сказал Сергей Пускепалис.

Спектакль «Предстоящее событие по пьесе Глинкова год назад показывали в Донецке и Горловке.

- И на всей нашей рекламной продукции это упоминание существует, – подчеркнул худрук Волковского.