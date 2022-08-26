В Ярославль пройдет подготовка к Инклюзивному балу

Бал состоится 2 декабря. ФОТО: Елизавета Павлова

В Ярославле в эти выходные, 27-28 августа, пройдет подготовка к Инклюзивному балу. Занятия и тренинги организованы в ДК Всероссийского общества слепых по адресу улица Рыбинская, 51.

- Инклюзивный бал - танцевальный праздник, доступный как для людей с инвалидностью, так и без. Участники исполняют адаптированные танцы под руководством профессиональных хореографов. Мероприятие бесплатное для всех категорий граждан и не требует специальной подготовки, - рассказали организаторы.

Сам бал состоится в Ярославле 2 декабря, а в эти выходные все желающие могут посетить подготовительные занятия по указанному адресу.

Расписание: - для волонтеров и организаторов мероприятий - с 11:00 до 20:00 (тренинги и танцевальные занятия); - для участников - с 16:00 до 20:00 (обучение танцам).