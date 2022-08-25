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Общество25 августа 2022 7:56

В ярославском дворе асфальт уложили вокруг припаркованной машины

Дорожники неожиданно приехали и быстро уехали
Полина Вачнадзе
Асфальт уложили вокруг припаркованной машины. Скриншот с видео, Telegram-канал «Дороги Ярославля».

Асфальт уложили вокруг припаркованной машины. Скриншот с видео, Telegram-канал «Дороги Ярославля».

Во дворе Заволжского района Ярославля дорожники укладывали асфальт. Но помешала им припаркованная в кармане машина. Рабочие не стали утруждать себя поисками хозяина автомобиля, поэтому просто уложили асфальт вокруг и уехали.

- Приехали в 8 класть асфальт, в 9 уехали. Видимо, ребята чисто после работы заскочили, - комментируют видео в Telegram-канале «Дороги Ярославля».

Заскочат ли рабочие в этот двор еще раз, чтобы завершить начатое – не известно. Возможно, что эта дыра в асфальте так и останется напоминанием для автовладельцев, что свои машины на время дорожных работ нужно убирать.