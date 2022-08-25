В Ярославском районе разбился мотоциклист

В Ярославском районе в аварии погиб мотоциклист Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера, 24 августа, в Ярославском районе произошло ДТП: столкнулись мотоцикл «Лифан» и «Тойота».

Мотоциклом управлял 36-летний мужчина – он скончался на месте аварии. Пассажира «Лифана» госпитализировали. По словам очевидцев, оба были без шлемов.

- В этот момент ехала в сторону Туношны и произошло буквально за секунду все. Скорость, конечно, у ребят была высокая, плюс обочина, - рассказывает очевидец аварии.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП. Известно, что у погибшего мужчины осталась жена и маленький ребенок.