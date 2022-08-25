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Происшествия25 августа 2022 6:54

В Ярославском районе разбился мотоциклист

Мужчине было 36 лет
Полина Вачнадзе
В Ярославском районе в аварии погиб мотоциклист

В Ярославском районе в аварии погиб мотоциклист

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера, 24 августа, в Ярославском районе произошло ДТП: столкнулись мотоцикл «Лифан» и «Тойота».

Мотоциклом управлял 36-летний мужчина – он скончался на месте аварии. Пассажира «Лифана» госпитализировали. По словам очевидцев, оба были без шлемов.

- В этот момент ехала в сторону Туношны и произошло буквально за секунду все. Скорость, конечно, у ребят была высокая, плюс обочина, - рассказывает очевидец аварии.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП. Известно, что у погибшего мужчины осталась жена и маленький ребенок.