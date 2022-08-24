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Происшествия24 августа 2022 7:59

В Гаврилов-Ямском районе в ДТП с грузовиком пострадали два человека

Столкновение произошло при развороте
Полина Вачнадзе
Водитель легковушки госпитализирован

Водитель легковушки госпитализирован

Фото: УМВД по Ярославской области

В Гаврилов-Ямском районе вчера, 23 августа, произошло ДТП: столкнулись «Ниссан Альмера», которым управлял 74-летний водитель, и грузовик МАН, за рулем которого находился 53-летний мужчина.

- По предварительной информации, при выполнении разворота автомобиль «Ниссан» столкнулся с двигающимся в попутном направлении грузовым автомобилем МАН. Водитель «Ниссана» госпитализирован, пассажир иномарки, 74-летняя женщина, нуждается в амбулаторном лечении, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Грузовик и "Ниссан" столкнулись, когда легковушка делала разворот

Грузовик и "Ниссан" столкнулись, когда легковушка делала разворот

Фото: УМВД по Ярославской области