Берег Рыбинского водохранилища усыпан мертвой рыбой

Мертвая рыба валяется на берегу. ФОТО: группа "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте

Жители Рыбинска рассказывают о массовом море рыбы: тушки валяются на берегу Рыбинского водохранилища или плавают в воде, разлагаются на жаре и очень неприятно пахнут. Но есть отдыхающие, которых это не смущает: они собирают рыбу и увозят ее с собой.

- В выходные отдыхала с семьей на Рыбинском водохранилище у ГЭС, в районе Шекснинского шоссе. Весь берег буквально усыпан тухлой рыбой, много еле-живых подлещиков плавает на поверхности у берега. Скорее всего, они заражены солитером, но их вручную ловят отдыхающие и забирают с собой, могут съесть и заразиться. В общем, отдых среди гнилых тушек и мух, мягко говоря, не удался. Может быть, пора властям разобраться, что происходит, как спасти рыбу и кто должен очищать берега, - пишут в группе «Подслушано в Рыбинске» ВКонтакте.

Рыбинцы предполагают, что рыба мрет от жары. ФОТО: группа "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте

Из-за чего начался мор рыбы, пока не ясно. Но, возможно, что дело в жаре и нехватке кислорода в воде.

- Да было уже такое, от жары много рыбы на берегу валялось, - пишет Галина Белоусова.

- Поймали, солитера нет, видимо, от жары, - утверждает Антон Лебедев.