Жительница Ярославля перевела мошенникам больше полумиллиона рублей
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Ярославле 59-летняя жительница Дзержинского района пострадала от телефонных мошенников.
Ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Они сообщили, что для защиты денег женщины, нужно перевести их на безопасный счет.
- Следуя инструкциям звонившего, женщина проследовала к ближайшему банкомату, обналичила собственные денежные средства, которые перевела на указанный неизвестным номер счета. Ущерб составил 586 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. – Полицией по Дзержинскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».