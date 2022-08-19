Жительница Ярославля перевела мошенникам больше полумиллиона рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославле 59-летняя жительница Дзержинского района пострадала от телефонных мошенников.

Ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Они сообщили, что для защиты денег женщины, нужно перевести их на безопасный счет.

- Следуя инструкциям звонившего, женщина проследовала к ближайшему банкомату, обналичила собственные денежные средства, которые перевела на указанный неизвестным номер счета. Ущерб составил 586 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. – Полицией по Дзержинскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».