На улицах Ярославля в День города установят 47 биотуалетов и 68 мусорок

Схема расположения туалетов и мусорок Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле завтра, 20 августа, будут отмечать День города.

На улицах пройдут насыщенные и масштабные празднества. Для удобства горожан, в городе дополнительно установят 47 биотуалетов и 68 мусорок.

Схема расположения туалетов и мусорок Фото: Мэрия Ярославля

- В парке 1000-летия Ярославля установят 4 контейнера для мусора и 4 биотуалета. В исторической части города — 35 контейнеров и 23 биотуалета. В районе Красной площади расположат 29 контейнеров и 20 биотуалетов, - сообщили в мэрии Ярославля.

На картах показано, где конкретно можно будет найти туалеты и мусорки.