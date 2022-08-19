Михаил Евраев: «Пока ярославские добровольцы выполняют свой боевой долг, поможем их семьям дома»

Фото: телеграм-канал Михаила Евраева

«Навестил в Нижегородской области наших ребят-ярославцев, которые добровольно выразили желание служить по контракту в артиллерийском дивизионе имени маршала Толбухина. Здесь они проходят подготовку для участия в специальной военной операции по освобождению Донбасса. Тепло пообщались и с офицерами, и с личным составом. Настроение у парней боевое. Все готовы к исполнению поставленных задач», – написал Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

Врио губернатора отметил, что артиллеристам привезли многое из того необходимо на передовой, в том числе технику и средства связи.

«Пока они исполняют свой боевой долг, поможем их семьям дома», – добавил Михаил Евраев.

Глава области также передал бойцам-ярославцам напутствия от ветеранов и патриотических объединений.

«От священников Ярославской епархии привез Казанскую икону Божьей матери. Под ее защитой ополчение Минина и Пожарского пошло из Ярославля освобождать Москву от польских захватчиков», – сказал глава области. – Пусть святой образ оберегает ребят и сейчас».

Фото: телеграм-канал Михаила Евраева

Михаил Евраев пожелал защитникам Отечества выполнения поставленных боевых задач и возвращения домой.