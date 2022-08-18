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Экономика18 августа 2022 12:45

Михаил Евраев: «Жители Ярославской области хотят покупать продукты, произведённые в нашем регионе - качественные и проверенные»

Глава области предложил местному ритейлу маркировать ярославские продукты в едином стиле, чтобы поддержать ярославских производителей
Михаил Евраев уверен, что брендирование ярославских товаров будет способствовать росту объема их реализации.

Михаил Евраев уверен, что брендирование ярославских товаров будет способствовать росту объема их реализации.

Михаил Евраев убежден, что это повысит узнаваемость местных товаров и станет способствовать увеличению объема выпускаемой региональными производителями продукции.

– В Ярославскую область приезжает много гостей, и они часто спрашивают в магазинах именно местную продукцию. Сами жители тоже хотят покупать продукты, произведённые в нашем регионе - качественные и проверенные. А мы, в свою очередь, заинтересованы в увеличении объема выпуска нашей продукции. Брендирование таких товаров яркими наклейками «Ярославский продукт», выполненными в едином стиле, поможет поддержать наших производителей. Насколько конкретно это сможет поднять объемы реализации продукции, покажет время, но этот рост будет, – заявил Михаил Евраев.

Руководитель исполнительной власти региона дал поручение заместителю председателя Правительства области Валерию Холодову совместно с представителями торговых сетей разработать программу реализации проекта и представить конкретные предложения уже в начале следующего месяца.

– Ярославская продукция должна быть видна, мы это стараемся делать всегда, но оформить все в едином стиле было бы правильно. Конечно, мы будем в этом участвовать, – поддержала предложение главы области региональный директор торговой сети «Лента» Наталья Короткова.

На данный момент порядка трети продовольственных товаров на полках магазинов Ярославской области – ярославского производства, и эта цифра постоянно растет. Местная продукция преобладает в целом ряде категорий: хлебобулочные изделия (80%), яйца (80%), птица (50%), молочная продукция (50%). А многие торговые сети уже маркируют местную продукцию на полках.

Михаил Евраев также предложил торговым сетям принять участи в воплощении проекта создания социальной карты «Ярославская карта» для отдельных категорий жителей области.

– Эту идею мы обсуждаем уже давно. Мы говорили о мерах поддержки с нашими учителями, врачами, работниками культуры и рассматривали вот такой вариант. Торговые сети могут присоединиться к этому социально значимому проекту, – отметил Михаил Евраев.