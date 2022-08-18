Михаил Евраев: «Жители Ярославской области хотят покупать продукты, произведённые в нашем регионе - качественные и проверенные»

Михаил Евраев уверен, что брендирование ярославских товаров будет способствовать росту объема их реализации.

Михаил Евраев убежден, что это повысит узнаваемость местных товаров и станет способствовать увеличению объема выпускаемой региональными производителями продукции.

– В Ярославскую область приезжает много гостей, и они часто спрашивают в магазинах именно местную продукцию. Сами жители тоже хотят покупать продукты, произведённые в нашем регионе - качественные и проверенные. А мы, в свою очередь, заинтересованы в увеличении объема выпуска нашей продукции. Брендирование таких товаров яркими наклейками «Ярославский продукт», выполненными в едином стиле, поможет поддержать наших производителей. Насколько конкретно это сможет поднять объемы реализации продукции, покажет время, но этот рост будет, – заявил Михаил Евраев.

Руководитель исполнительной власти региона дал поручение заместителю председателя Правительства области Валерию Холодову совместно с представителями торговых сетей разработать программу реализации проекта и представить конкретные предложения уже в начале следующего месяца.

– Ярославская продукция должна быть видна, мы это стараемся делать всегда, но оформить все в едином стиле было бы правильно. Конечно, мы будем в этом участвовать, – поддержала предложение главы области региональный директор торговой сети «Лента» Наталья Короткова.

На данный момент порядка трети продовольственных товаров на полках магазинов Ярославской области – ярославского производства, и эта цифра постоянно растет. Местная продукция преобладает в целом ряде категорий: хлебобулочные изделия (80%), яйца (80%), птица (50%), молочная продукция (50%). А многие торговые сети уже маркируют местную продукцию на полках.

Михаил Евраев также предложил торговым сетям принять участи в воплощении проекта создания социальной карты «Ярославская карта» для отдельных категорий жителей области.

– Эту идею мы обсуждаем уже давно. Мы говорили о мерах поддержки с нашими учителями, врачами, работниками культуры и рассматривали вот такой вариант. Торговые сети могут присоединиться к этому социально значимому проекту, – отметил Михаил Евраев.