Ярославцев предупредили об аномальной жаре

Август, обычно самый прохладный месяц лета, в этом году ставит рекорды по жаре. Фото: Иван МАКЕЕВ

Август, обычно самый прохладный месяц лета, в этом году ставит рекорды по жаре. Региональное Управление МЧС предупредило ярославцев об аномально теплой среде 17 августа: сегодня температура воздуха может достигнуть отметки в +30 и даже преодолеть ее.

- До четверга включительно синоптическая ситуация будет определяться юго-западной периферией антициклона, благодаря чему жителей региона ждут погожие летние и не по сезону теплые деньки с температурным фоном на 5-7 градусов выше многолетней нормы, - сообщили в Центре «Фобос».

Лишь в пятницу атмосферный фронт немного освежит воздух. В выходные снова до +30.