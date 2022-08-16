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Происшествия16 августа 2022 10:10

В квартире Рыбинска нашли африканскую чуму свиней

Болезнь выявили в доме №83 на улице Волочаевской
Полина Вачнадзе
В квартире дома №83 на улице Волочаевской в Рыбинске выявили африканскую чуму свиней

В квартире дома №83 на улице Волочаевской в Рыбинске выявили африканскую чуму свиней

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В квартире дома №83 на улице Волочаевской в Рыбинске выявили африканскую чуму свиней. Как в квартиру попал поросенок пока не сообщается, но теперь в помещении действует карантин, о чем подписан соответствующий указ врио губернатора региона.

- Установить ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС на срок до 24 августа 2022 года, - говорится в указе.

Специалисты должны полностью продезинфицировать квартиру, в которой жил больной поросенок, в том числе, одежду, обувь и все оборудование. А администрации города необходимо предпринять комплекс мер, направленных на недопущение распространения чумы свиней.