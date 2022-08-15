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Общество15 августа 2022 9:37

В Ярославле ищут подрядчика для разработки проекта реконструкции бассейна «Лазурный»

Стоимость работ оценили в 16,8 миллионов рублей
Полина Вачнадзе
В Ярославле начались поиски подрядчика для разработки проектной документации для реконструкции бассейна «Лазурный»

В Ярославле начались поиски подрядчика для разработки проектной документации для реконструкции бассейна «Лазурный»

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле начались поиски подрядчика для разработки проектной документации для реконструкции бассейна «Лазурный», который находится на улице Чкалова. Соответствующий аукцион опубликован на сайте Госзакупок. Стоимость работ по созданию проекта оценили в 16,8 миллиона рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета.

Как говорится в пояснительной записке, исполнителю необходимо предусмотреть реконструкцию существующего здания в соответствии с действующими нормами и санитарными правилами, а также разработанным проектом на систему вентиляции.

- В рамках реконструкции решить вопросы в части обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения, изменения размеров вспомогательных чаш бассейнов. Предусмотреть полную замену внутренних инженерных систем и оборудования, включая систему вентиляции и водоподготовку, - говорится на сайте Госзакупок.

Также в порядок планируют привести фасад «Лазурного» и озеленить территорию рядом с ним.

Проект реконструкции бассейна должен быть готов не позднее марта следующего года.