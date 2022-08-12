В Ярославской области снизились цены на яйца, молоко и сахар

По сравнению с июнем, в июле в Ярославле подешевели овощи. Фото: Полина Вачнадзе

Ярославльстат опубликовал индекс потребительских цен за июль. По сравнению с июнем подешевела плодовоовощная продукция (на 12%), яйца (на 2,3%), молоко и молочные товары (на 1,6%). Медленно, но верно снижаются и цены дефицитный весной сахар – по сравнению с началом лета он стоит на 5,7% дешевле.

- Среди непродовольственных товаров в среднем на 5% упали цены на электро- и телерадиотовары, компьютеры, стройматериалы и велосипеды. Незначительно снизилась стоимость одежды, белья, обуви галантереи и мебели, - сообщили в Ярославльстате.

Существенно повысилась цена коммунальных услуг: за электричество плата увеличилась на 4,6%, за отопление и горячую воду – на 4,3%, за холодную воду и водоотведение – на 4,1%. Подорожала косметика, моющие и чистящие средства, а также топливо для населения – уголь и дрова.

- По отношению к декабрю 2021 года индекс потребительских цен составил 111%, - уточнили в управлении статистики.