Жительницу Мышкина оштрафовали за оскорбление бывшего зятя

Жительницы Мышкина заплатит три тысячи рублей за оскорбительное сообщение Фото: Полина Вачнадзе

Жительницы Мышкина заплатит три тысячи рублей за оскорбительное сообщение, которое она написала своему бывшему зятю. Ее дочь и мужчина развелись и бывшая теща решила высказать все, что она думает о поведении экс-родственника. А мужчина, не долго думая, с этим посланием отправился в прокуратуру.

- Прокуратура по результатам проверки возбудила в отношении женщины дело об административном правонарушении. Суд согласился с позицией прокурора и назначил виновной наказание в виде штрафа, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

В ведомстве напоминают, что в соответствии с позицией Верховного Суда РФ, оскорбления, совершенные путем направления СМС-сообщений либо личных сообщений, в том числе голосовых, в мессенджерах или социальных сетях, подлежат квалификации по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление, т.е. унижение чести и достоинства другого человека, выраженное в неприличной форме).