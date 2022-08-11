Женщину убило дерево: ярославские следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность»

В Ярославской области по факту гибели женщины из-за упавшего в грозу дерева возбуждено уголовное дело Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославской области по факту гибели женщины из-за упавшего в грозу дерева возбуждено уголовное дело. Следователи усмотрели признаки преступления, предусмотренного статьей «Халатность».

ЧП произошло 7 августа на улице Ленина в поселке Михайловское Ярославского района. Из-за сильных порывов ветра на 67-летнюю женщину-пешехода упало дерево, которое давно должны были спилить. Потерпевшая скончалась на месте.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека». Устанавливаются причастные к совершению преступления конкретные должностные лица из числа ответственных за благоустройство территории сотрудников администрации Некрасовского сельского поселения Ярославского района, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.