Ремонт улицы Первомайской и Волжской набережной завершат ко Дню города Ярославля

К ремонту Волжской набережной на данный момент претензий нет Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле идет ремонт улицы Первомайской и Волжской набережной. Ход работ проверил и.о. мэра города Илья Мотовилов.

К ремонту Волжской набережной на данный момент претензий нет. Разве что по поводу старой булыжной мостовой, которую градозащитники просят сохранить. Сейчас на участке от улицы Первомайской до Народного переулка идет замена бортового камня и укладка нового асфальта.

- Перед нами стоит задача привести объект в нормативное состояние к 20 августа. Подрядная организация нас заверила, что уже к 15 числу ремонт будет завершен. На сегодняшний день замечаний по качеству выполнения работ у нас нет, - отметил Илья Мотовилов.

Примерно на 80% объект уже завершен Фото: Мэрия Ярославля

А вот третий этап ремонта улицы Первомайской – от площади Волкова до Красной площади – такого сказать нельзя. Ремонт еще не закончился, а некоторые плитки уже потрескались. Активисты ОНФ обратили внимание и на неровно уложенную плитку, и на большие зазоры у бордюров и люков, и на сколы на бордюрах. Подрядчик с замечаниями согласился и пообещал их устранить.

- Мы выходим на завершающую стадию по основным дорожно-строительным работам на улице Первомайской. Примерно на 80% объект уже завершен. Главная сложность – это большая загруженность улицы, - сказал исполнительный директор подрядной организации Глеб Масленцев.

Ремонт Первомайской подрядчик пообещал закончить ко Дню города. После праздника начнется модернизация светофорных объектов, установка дорожных знаков и ограждений.