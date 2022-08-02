В Ярославле модернизирована система освещения двух тренировочных полей «Шинника»

В начале июля на стадионе «Шинник» закончилась модернизация системы освещения двух тренировочных полей. Фото: ГК «АПЕКС-энерго»

В частности, на стадионе были установлены восемь десятиметровых опор освещения и 30 современных светодиодных прожекторов мощностью 720 ватт. Благодаря этому освещенность на каждом из полей составила 300 люкс, что соответствует требованиям национальных стандартов. Проведенное обновление снизит количество травм и сделает условия для тренировки игроков более комфортными и зрелищными. Это особенно важно, учитывая, что тренируются здесь молодые спортсмены и дети.

Как пояснили в ГК «АПЕКС-энерго», проводившая работы, на модернизацию освещения ушло около месяца. До начала монтажа оборудования по стадиону произвели проектирование, была запрошена топографическая съемка местности, и в результате выявилось несовпадение с фактическим размещением инженерных сетей. В связи с этим пришлось в полевых условиях, буквально вручную шурфить землю, определяя местонахождение кабельных трасс, неучтенных в топографической съемке.

На основе выявленных данных проектная документация была доработана. И только после этого этапа работ специалистами был начат монтаж системы освещения.

Освещение дают 30 прожекторов мощностью 720 ватт. Фото: ГК «АПЕКС-энерго»

Добавим, что модернизация освещения тренировочных полей планировалась на протяжении последних 1,5 лет. Были выделены средства для модернизации освещения на двух тренировочных полях ФК «Шинник». Как считают специалисты, обновление пойдет на пользу и благоприятно скажется на имидже самого стадиона и спортивной школы.