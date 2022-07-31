Во дворах Рыбинска установят 818 камер видеонаблюдения

818 камер видеонаблюдения установят во дворах Рыбинска к концу августа Фото: Администрация Рыбинска

818 камер видеонаблюдения установят во дворах Рыбинска к концу августа. Об этот сообщили в администрации города. Камеры появятся на территориях, отремонтированных по проекту "Наши дворы".

- Видеонаблюдение – доступное решение обеспечения безопасности дворов. Это позволяет пресечь правонарушения и сохранить отремонтированные объекты, а также раскрыть преступления при необходимости, - пояснили в администрации.

На данный момент смонтированы уже 493 камеры. Они находятся на 248 из 379 включенных в план дворов.