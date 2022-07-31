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Общество31 июля 2022 8:02

Ярославцы вновь выстроились в очередь на речной трамвайчик

Горожане просят увеличить число трамвайчиков
Полина Вачнадзе
На трамвайчик снова очередь. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

На трамвайчик снова очередь. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В этом году речные трамвайчики в Ярославле пользуются небывалым спросом. В прошлые выходные между дачниками и отдыхающими в комментариях к посту разгорелись нешуточные баталии. В эти выходные споры о том, кому из них "принадлежат" трамвайчики продолжились. В субботу в Речном порту на этот водный вид транспорта вновь образовалась большая очередь. Фотографии выложили в группу "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте.

- Сейчас дачники налетят и скажут, мол, какие нехорошие все, нам с котом на дачу надо, - шутит подписчик с ником Игорь Игорь.

- Ужас, как всегда толпа.

- Значит властям нужно увеличить количество рейсов на летний период. Население города не такое, как раньше. Город растет и желающих стало больше, а трамвайчиков все меньше, - предлагает вариант решения проблемы Марина Луговская.