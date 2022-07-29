В Ярославле эвакуировали посетителей «Ауры»

В Ярославле сегодня, 29 июля, около 15 часов эвакуировали посетителей торгового центра «Аура». ФОТО: читатель КП

В Ярославле сегодня, 29 июля, около 15 часов эвакуировали посетителей торгового центра «Аура».

- Всех попросили выйти на улицу. Мы сначала стояли у стен торгового центра, потом нас попросили отойти подальше, к парку. В толпе говорят, что по всему городу сегодня проводятся учебные эвакуации, - сообщают посетители ТЦ.

КП-Ярославль обратилась за комментариями в пресс-службе регионального МЧС. Но там об эвакуации в торговом центре не знают.

- Сообщений никаких не поступало, - говорят в ведомстве.