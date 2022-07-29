Полиция нашла подростка, который повредил детскую площадку в Данилове

Полиция Даниловского района нашла юного хулигана, который сломал крышку песочницы и урну на детской площадке Фото: УМВД по Ярославской области

Полиция Даниловского района нашла юного хулигана, который сломал крышку песочницы и урну на детской площадке на улице Набережной в Данилове. Ущерб составил три тысячи рублей и эти деньги теперь, скорее всего, будут возвращать родители подростка.

- Молодой человек был на детской площадке вместе со своими друзьями. У него возник умысел сломать створку закрывающейся песочницы. Подросток начал прыгать на ней, после того, как она надломилась – оторвал. Потом он повредил урну, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Полицейскими собран административный материал по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества».