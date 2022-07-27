Под Ярославлем в аварию попали две машины

Госпитализирован с места аварии один человек. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Вчера, 26 июля, у села Сарафоново столкнулись два автомобиля: «Митсубиси» и «Хендэ». На помощь пострадавшим сразу пришли водители проезжавших мимо машин и медики, которые случайно оказались рядом.

- Огромное спасибо медикам из Углича. Не проехали мимо и оказали первую помощь, пока ждали наших. Также огромное спасибо женщине на Land Cruisere, которая сделала перевязку, - написал в соцсетях Дима Муравьев.

В аварии пострадали только водители иномарок, госпитализация понадобилась одному из них.