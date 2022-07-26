Жителя Ростова будут судить за распространение в соцсетях интимных фото подруги

40-летний житель Ростова Ярославской области предстанет перед судом Фото: СУ СКР по Ярославской области

40-летний житель Ростова Ярославской области предстанет перед судом – мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего, и в незаконном распространении сведений о частном лице. Преступления были совершены в разное время.

Сначала от действий обвиняемого пострадала его любимая женщина, с которой он встречался несколько лет. После ссоры мужчина решил отомстить даме сердца и разместил ее снимки интимного характера в Интернете.

Второе преступление, в котором обвиняют ростовца, куда более серьезное. По версии следствия, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил своего знакомого. От травм он потом скончался в больнице.

А конфликт, по сути, возник из-за пустяка. Подсудимый вместе со своим приятелем пришли в гости. Хозяин дома спал и был очень недоволен тем, что его разбудили. Началась ссора, которая закончилась смертью человека.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база по обоим преступлениям, инкриминируемым обвиняемому, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.