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Общество26 июля 2022 12:50

В Рыбинске сохранят уникальный ансамбль Стрелки

Кирпичный грот восстановят в Казанском микрорайоне
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске сохранят уникальный ансамбль Стрелки

В Рыбинске сохранят уникальный ансамбль Стрелки

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске сохранят и восстановят кирпичный грот на Стрелке в Казанском микрорайоне. Над этим будут работать городская администрация и ВООПИиК. Была создана рабочая группа, которую возглавила заместить главы администрации Рыбинска по архитектуре и градостроительству Ольга Уланова.

Вчера, 25 июля, состоялось первое заседание, на котором обсуждались детали благоустройства грота как арт-объекта.

- Договорились, что ВООПИиК разработает эскиз восстановления грота. Совместными усилиями будем планировать и реализовывать дальнейшие планы по возрождению территории в Казанском микрорайоне, которая уже сейчас стала точкой притяжения горожан, а с появлением восстановленного грота укрепит свои позиции, - рассказала Ольга Уланова.

В августе рабочая группа вновь соберется для обсуждения всех необходимых работ.