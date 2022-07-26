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Происшествия26 июля 2022 12:10

В Ярославле будут судить мужчину, который украл рюкзак с деньгами у спящего посетителя кафе

Преступника установили по камерам видеонаблюдения
Анастасия ГОЛУБЕВА
Преступника установили по камерам видеонаблюдения

Преступника установили по камерам видеонаблюдения

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле 23-летний местный житель обвиняется в краже со значительным ущербом.

В июле этого года мужчина сидел на летней веранде кафе на улице Кирова. В какой-то момент он заметил спящего посетителя, подошел ближе и украл его рюкзак. В нем лежали сотовый телефон, зарядка для него, 30 тысяч рублей, водительские права и банковские карты. Общий ущерб – более 51 тысячи рублей.

- С похищенным имуществом мужчина скрылся с места преступления. Преступник был установлен по записям с камер видеонаблюдения. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Ярославля для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.