Потерпевший по делу о пытках в Ярославской колонии умер от пневмонии

29-летний Евгений Макаров, потерпевший по делу о пытках в ярославской колонии №1, скончался от пневмонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

29-летний Евгений Макаров, потерпевший по делу о пытках в ярославской колонии №1, скончался от пневмонии. Об этом сообщили в правозащитном фонде «Общественный вердикт», который в России признан иноагентом.

- Дело Макарова стало первым, самым громким эпизодом в ярославской пыточной саге: летом 2017 года за 10 минут так называемых воспитательных работ на него обрушилось как минимум 865 ударов, - рассказали в «Общественном вердикте»*.

Видео с избиением Макарова, осужденного за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, появилось в Сети в 2018 году. После его публикации было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками ИК-1 Ярославля. Первый приговор по делу был оглашен в январе 2020 года, всего были осуждены 11 экс-сотрудников исправительного учреждения. Шестерых из них освободили в зале суда за отбытием наказания. Бывшего врио начальника ИК-1 и его заместителя суд оправдал.

Евгений Макаров из мест лишения свободы вышел в октябре 2018 года. В 2021 году он вновь был осужден – на этот раз условно за кражу двух велосипедов.

* - организация признана иноагентом в России.