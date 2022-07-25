Житель Ростова топором разбил стеклянную дверь сетевого магазина и ограбил его

В Ростове Ярославской области ограбили сетевой магазин на улице Декабристов. ФОТО: Управление Росгвардии по Ярославской области

В Ростове Ярославской области ограбили сетевой магазин на улице Декабристов. Ночью мужчина топором разбил стеклянную дверь маркета и украл продукты, после чего скрылся с места преступления. Прохожие сообщили о случившемся в полицию, на место выехали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Узнав приметы злоумышленника, росгвардейцы начали его поиски. Задержали 31-летнего подозреваемого недалеко от места преступления.

- Часть похищенного находилась при нем. Ранее судимый мужчина передали полиции, возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Ярославской области.