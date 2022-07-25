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Общество25 июля 2022 10:20

Суд обязал мэрию Ярославля убрать мусор с берега Волги

На берегу свалены старые покрышки и бытовой мусор
Полина Вачнадзе
Сотрудники прокуратуры Дзержинского района Ярославля проверили берег Волги

Сотрудники прокуратуры Дзержинского района Ярославля проверили берег Волги

Фото: Тимур ХАНОВ.

Сотрудники прокуратуры Дзержинского района Ярославля проверили берег Волги в поселке Павловском. У дома №43 обнаружили свалку: старые покрышки и мелкий бытовой мусор.

По итогам проверки в суд было направлено исковое заявление с требованием обязать мэрию Ярославля ликвидировать незаконную свалку на прибрежной территории. Иск судом удовлетворен, но решение в законную силу не вступило, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Устранение несанкционированной свалки прокуратура поставила на контроль.