Суд обязал мэрию Ярославля убрать мусор с берега Волги

Сотрудники прокуратуры Дзержинского района Ярославля проверили берег Волги Фото: Тимур ХАНОВ.

Сотрудники прокуратуры Дзержинского района Ярославля проверили берег Волги в поселке Павловском. У дома №43 обнаружили свалку: старые покрышки и мелкий бытовой мусор.

По итогам проверки в суд было направлено исковое заявление с требованием обязать мэрию Ярославля ликвидировать незаконную свалку на прибрежной территории. Иск судом удовлетворен, но решение в законную силу не вступило, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Устранение несанкционированной свалки прокуратура поставила на контроль.