Отдыхающие и дачники не поделили речные трамвайчики в Ярославле

На речные трамвайчики в Ярославле теперь стоят очереди. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Ярославцы устроили перепалку в соцсетях из-за речных трамвайчиков: этот водный вид транспорта не поделили отдыхающие и дачники. Одним в выходные хочется спокойно провести время, любуясь речными пейзажами, а другим нужно ехать на дачу бороть за урожай.

- Очередь на речной трамвайчик до Толги. Хотели прокатиться, но, видно, не судьба… Люди стоят часами, - говорит подписчица группы «Жесть Ярославль».

- Существуют трамвайчики, которые служат как вид транспорта для дачников. У мена дача в Долматово. Из-за таких людей, которые хотят просто покататься, попить пиво, я много раз просто не попадал на него, так как места заканчивались, - пишет Максим Борилович.

- Едешь умотанный после дачи, а эти гуляльщики все места займут и жрут сидят. А ты стоишь со своим урожаем довольный, - нелестно отзывается об отдыхающих Екатерина Воробьева.

- Я что-то про дачников плохо поняла. Это что же, из-за вас нам не прокатиться с чипсами по Волге? Это не ваш личный транспорт, купите машину или велосипед. Дачу купили, а не корабль. Может еще и на Волге не купаться, где недалеко ваша дача стоит? – возмутилась Наталья Шмакова.

От дачников поступило предложение разделить трамвайчики: на одних пусть катаются, на других – едут на дачу.

- Если бы сделали отдельный для дачников, то он давно прекратил бы свою работу. Никто не стал бы гонять пустой теплоход, а дачники - это только утро и вечер, и не так тех и много, кто пользуется водным транспортом. Так что, как раз благодаря гуляющим, обеспечивающим стабильный пассажиропоток, эти трамвайчики еще работают. Теперь, по сути своей, это транспорт для любителей покататься, пусть даже с едой и напитками. Хотя, конечно, некоторые отдыхающие, к сожалению, культурой поведения не отягощены совсем, - считает Андрей Журавлев.