«Издевательство какое-то»: на «Озерной гривке» в Ярославле неизвестные выкорчевывают бордюры и сняли качели

На "Озерной гривке" начались какие-то непонятные "работы". ФОТО: группа " Озёрная гривка ЭКОПАРК Ярославль" ВКонтакте

Ярославцы, живущие недалеко от «Озерной гривки», сообщили о непонятных движениях на площадке. По словам местных жителей, на месте работает старый подрядчик, контракт с которым мэрия собиралась расторгнуть в одностороннем порядке. Сотрудники компании несколько месяцев не появлялись на объекте и полностью провалили его благоустройство, которое должно было завершиться к декабрю 2021 года.

- Похоже на то, что забирают свой асфальт, - пишут ярославцы.

- Да-да. Выкорчевывают бордюры… Что-то неладное там творится.

- Качели сняли.

- Сейчас вообще все разберут и привет два года!

- Ну, издевательство какое-то, прям слезы на глазах. Все так ее ждали.

КП-Ярославль направила запрос в мэрию города по «работам», которые сейчас проходят на «Озерной гривке».