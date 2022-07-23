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Происшествия23 июля 2022 8:25

В тройном ДТП в Переславском районе погибли мужчина и девочка

Еще два человека, в том числе ребенок, госпитализированы
Полина Вачнадзе
В аварии под Переславлем погибли мужчина и ребенок

В аварии под Переславлем погибли мужчина и ребенок

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В 6 утра 23 июля в Переславском районе произошла авария, в которой, по предварительным данным, разбилась семья. 31-летний мужчина и маленькая девочка погибли на месте. 25-летняя женщина и еще одна девочка госпитализированы, они находятся в тяжелом состоянии.

ДТП произошло на 124-м километре трассы М-8. Столкнулись три автомобиля: "Хендай", "Кадиллак" и "Газель". Погибшие и пострадавшие находились в "Хендае".

- На месте происшествия работают сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Информация будет дополняться.

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