В тройном ДТП в Переславском районе погибли мужчина и девочка

В аварии под Переславлем погибли мужчина и ребенок Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В 6 утра 23 июля в Переславском районе произошла авария, в которой, по предварительным данным, разбилась семья. 31-летний мужчина и маленькая девочка погибли на месте. 25-летняя женщина и еще одна девочка госпитализированы, они находятся в тяжелом состоянии.

ДТП произошло на 124-м километре трассы М-8. Столкнулись три автомобиля: "Хендай", "Кадиллак" и "Газель". Погибшие и пострадавшие находились в "Хендае".

- На месте происшествия работают сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Информация будет дополняться.

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