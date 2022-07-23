Подробности ДТП под Переславлем, в которое попала семья с двумя детьми

Семья ехала в автомобиле "Хендай" Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокуратура Ярославской области начала проверку по ДТП, в котором погибли два человека и двое пострадали. На месте аварии, которая произошла рано утром 23 июля, скончались 31-летний мужчина и его дочь. Второй ребенок, тоже девочка, а также 25-летняя мама детей сейчас находятся в реанимации в очень тяжелом состоянии.

На месте аварии под Переславле сейчас работают сотрудники МЧС, Госавтоиспекции и прокуратуры Фото: Прокуратура Ярославской области

Три автомобиля - "Кадиллак", "Газель" и "Хендай" столкнулись между селами Новое и Глебовское.

- По предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля "Кадиллак", двигаясь в сторону Москвы выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями "Хендай Акцент" и ГАЗель, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

По предварительной информации, "Кадиллак" выехал на встречку Фото: Прокуратура Ярославской области

На место ДТП выехал заместитель Переславского межрайонного прокурора Станислав Власов.