Ярославец хотел пойти на свидание, но в итоге лишился 200 тысяч рублей Фото: Алиса ТИТКО

В Ярославском районе 25-летний местный житель написал заявление в полицию. Он стал жертвой мошенников.

Молодой человек рассказал, что в интернете познакомился с девушкой. Они договорились встретиться в кинотеатре. Дама скинула ему ссылку для оплаты билетов на сеанс. Когда ярославец прошел по этой ссылке и ввел реквизиты карты, у него списалось почти 200 тысяч рублей.

- Полицией по Ярославскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в УМВД России по Ярославской области