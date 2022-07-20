В Ярославле мужчина набросился на соседа с мачете

Под горячую руку пьяного ярославца с мачете попал его сосед.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В отношение 68-летнего ярославца возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Под горячую руку пьяного человека попал его сосед.
В июне нетрезвый обвиняемый пошел в магазин за продуктами. Там он разругался с другим покупателем и домой возвращался уже на взводе. А у дома его ждал сосед, который был свидетелем ссоры в магазине. На свою беду мужчина сделал пенсионеру замечание.
Пожилой ярославец сразу вспомнил все свои обиды, в том числе, и то, что сосед с ним почти никогда не здоровается.
- Удерживая в руке большой нож с деревянной ручкой, мачете, обвиняемый подбежал к потерпевшему вплотную и стал размахивать ножом перед его лицом и высказывать угрозу убийством. Сосед забежал в ближайший подъезд и запер дверь, - рассказали в прокуратуре Кировского района.
Как только угроза стать жертвой человека с мачете миновала, потерпевший вызвал полицию. Агрессивный пенсионер свою вину признал, написал явку с повинной. Уголовное дело, которое расследовал районный отдел полиции, передано в суд.