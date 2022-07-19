В Ярославской области 50-летняя женщина подозревается в убийстве своего сожителя

Трагедия произошла 17 июля Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославской области 50-летняя местная жительница подозревается в убийстве своего сожителя. В жилом доме в Никитинском переулке села Диево-Городище Некрасовского района Ярославской области обнаружили тело 63-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Позавчера, 17 июля, между сожителями произошла ссора. Конфликт не получилось разрешить словами, и женщина схватилась за нож. Она ударила им своего избранника в грудь. Мужчина скончался почти сразу.

- В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.