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Общество19 июля 2022 14:06

В ярославском департаменте образования назвали самые востребованные профессии

Ярославская область вошла в число регионов, где изучают потребности рынка труда
Полина Вачнадзе
В департаменте образования Ярославской области назвали профессии, которые сейчас наиболее востребованы

В департаменте образования Ярославской области назвали профессии, которые сейчас наиболее востребованы

Фото: Мария ЛЕНЦ

В департаменте образования Ярославской области назвали профессии, которые сейчас наиболее востребованы. Мониторинг проводится в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» и наш регион второй год подряд входит в число областей, где изучают потребности рынка труда.

В топ региона вошли 90 профессий и специальностей. Возглавили этот список техника и технологии строительства, электроника, радиотехника и системы связи, электро- и теплотехника.

Мониторинг продлится до 24 июля. В нем могут принять участие предприятия и организации. Опрос проводится здесь.