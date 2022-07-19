В ярославском департаменте образования назвали самые востребованные профессии

В департаменте образования Ярославской области назвали профессии, которые сейчас наиболее востребованы Фото: Мария ЛЕНЦ

В департаменте образования Ярославской области назвали профессии, которые сейчас наиболее востребованы. Мониторинг проводится в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» и наш регион второй год подряд входит в число областей, где изучают потребности рынка труда.

В топ региона вошли 90 профессий и специальностей. Возглавили этот список техника и технологии строительства, электроника, радиотехника и системы связи, электро- и теплотехника.

Мониторинг продлится до 24 июля. В нем могут принять участие предприятия и организации. Опрос проводится здесь.