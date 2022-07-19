Ярославна получила условный срок за «обналичивание» 350 миллионов рублей

За шесть лет "работы" ярославна обналичила более 350 миллионов рублей Фото: Полина Вачнадзе

Жительница Ярославля признана виновной в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-службе регионального УФСБ. По версии следствия, на протяжении шести лет, с 2013-го по 2019-й годы, осужденная через подставные организации обналичила более 350 миллионов рублей.

- В результате обвиняемой получен преступный доход в сумме более 21 миллиона рублей, - сообщили в ведомстве.

Во время рассмотрения дела ярославна полностью признала свою вину и раскаялась. Кировский районный суд назначил обвиняемой наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.