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Происшествия18 июля 2022 8:33

В Ярославле при пожаре погиб 44-летний мужчина

Следователи устанавливают обстоятельства его смерти
Полина Вачнадзе
В Ярославле при пожаре в квартире погиб мужчина

В Ярославле при пожаре в квартире погиб мужчина

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В квартире на улице Красноперекопской в Ярославле произошел пожар, во время которого погиб 44-летний мужчина. Сейчас по факту произошедшего следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства смерти ярославца. Но предварительная причина возгорания уже озвучена.

- В качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара следствием рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.