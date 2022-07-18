В Ярославле при пожаре погиб 44-летний мужчина

В Ярославле при пожаре в квартире погиб мужчина Фото: СУ СКР по Ярославской области

В квартире на улице Красноперекопской в Ярославле произошел пожар, во время которого погиб 44-летний мужчина. Сейчас по факту произошедшего следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства смерти ярославца. Но предварительная причина возгорания уже озвучена.

- В качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара следствием рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.