В Ярославской области на ремонт дороги до поселка Козьмодемьянск потратили 61 миллион рублей

Ремонтные работы завершили раньше срока Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области вчера, 15 июля, прошла приемка дороги Кормилицино – Курба до поселка Козьмодемьянск. Все работы завершили раньше назначенного срока. На ремонт дороги потратили 61 миллион рублей.

- Дорожники отфрезеровали изношенное покрытие, расширили проезжую часть, уложили два слоя асфальта. Также выполнено устройство сходов к жилым домам, укреплены обочины, заменены 164 дорожных знака, установлены более 70 погонных метров барьерного ограждения, нанесена дорожная разметка термопластиком, - сообщили в правительстве Ярославской области.