Утром 28 июня хакеры атаковали сайт Ярославской областной думы Фото: Ярославская областная дума

Утром 28 июня хакеры атаковали сайт Ярославской областной думы. Как пояснил председатель регионального заксобрания Михаил Боровицкий, на странице портала были выложены сообщения с украинской тематикой, поэтому к сайту пришлось ограничить доступ.

- Уйдет какое-то время на восстановление, - сказал он.

На данный момент портал Облдумы не доступен. Информацию о ее работе можно посмотреть в соцсети ВКонтакте.