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Общество28 июня 2022 10:25

Хакеры атаковали сайт Ярославской областной думы

Доступ к порталу не восстановлен до сих пор
Полина Вачнадзе
Утром 28 июня хакеры атаковали сайт Ярославской областной думы

Утром 28 июня хакеры атаковали сайт Ярославской областной думы

Фото: Ярославская областная дума

Утром 28 июня хакеры атаковали сайт Ярославской областной думы. Как пояснил председатель регионального заксобрания Михаил Боровицкий, на странице портала были выложены сообщения с украинской тематикой, поэтому к сайту пришлось ограничить доступ.

- Уйдет какое-то время на восстановление, - сказал он.

На данный момент портал Облдумы не доступен. Информацию о ее работе можно посмотреть в соцсети ВКонтакте.