В Ярославле пять дней идут поиски 17-летнего подростка

В Ярославле пропал 17-летний юноша. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле с 23 июня идут поиски 17-летнего Антона Морозова. Он ушел из дома во Фрунзенком районе пять дней назад и перестал выходить на связь с родными.

На вид юноше 17 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, короткие.

Был одет в белую футболку, сине-зеленые шорты, белые кроссовки.

Если вы знаете, где находится Антон или видели его после 23 июня, позвоните по телефонам 02, 102 или 112 – полиция или 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас.