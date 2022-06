Под Ярославлем пройдет музыкальный фестиваль «Доброфест»

30 июня, 1, 2 и 3 июля на аэродроме «Левцово» вновь пройдет музыкальный фестиваль «Доброфест». ФОТО: группа "Dobrofest" ВКонтакте

30 июня, 1, 2 и 3 июля в 10 километрах от Ярославля на аэродроме «Левцово» вновь пройдет музыкальный фестиваль «Доброфест». Два года подряд его приходилось отменять из-за коронавирусных ограничений, но теперь они сняты и фестиваль вновь ждет музыкантов и гостей.

В этом году на трех площадках выступят 90 коллективов. Состав участников в 2022 году:

- Green Stage: 25/17, LOUNA, кис-кис, Wildways, Операция Пластилин, СЛОТ, Йорш, Stigmata, ROCK PRIVET, КОСМОНАВТОВ НЕТ, Северный Флот, План Ломоносова, ГУДТАЙМС, Смех, Бригадный Подряд, LASCALA, 7000$, Заточка, #####, Distemper, Голос Омерики, NARKOMFIN, Нэил Шери, Радар, Фазы

- Red Stage: ПНЕВМОСЛОН, Психея, Deform, Evil Not Alone, ÁIRO, Sellout, Четыре Апреля, ТАйМСКВЕР, Dергать!, DIGIMORTAL, Ермак!, СУПЕРКОЗЛЫ, Даи те Два, ADDicted!, Antreib, El Mashe, Пляж, South Bunch, Мнимые Числа, Некуда Бежать, Secret Diary, Безумные Усилия, MORTY, Get Randy!, longlong, ScreamS, Dia-Fragma, W.N.F. Band, КоМА БЕАТРИС, Rage Inside, Bonefall, MORASS, Moltano, Mouse in Da Chaos, Dizgusted, Save Me Insomnia, URBAN STRIP, Чертог, IN FERRAL, Братство Непьющих Девственников, A Lie Begets A Lie, ISTOVO, Crossing Jets, Deceiving Lights, Drug Flash, Марко Поло, ataka, DАБ Drums «А&Б».

- Все ранее приобретенные билеты, начиная с 5 августа 2019 года, действительны в 2022 году. В случае непосещения фестиваля в этом году, срок действия билетов будет автоматически перенесен на следующий год, - говорят организаторы.