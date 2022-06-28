Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 июня 2022 8:38

Росавиация продлила ограничения на полеты из Ярославля в южные аэропорты

Запрет распространяется на 11 аэропортов страны
Полина Вачнадзе
Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов страны до 6 июля

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов страны до 6 июля

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов страны до 6 июля. В числе этих воздушных гаваней – Краснодар и Симферополь, в которые летали самолеты из ярославской Туношны.

Также запрет распространяется на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты. Авиакомпаниям рекомендуют использовать альтернативные маршруты – через Москву, Сочи, Волгоград, Минеральнеы Воды и Ставрополь.