Росавиация продлила ограничения на полеты из Ярославля в южные аэропорты

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов страны до 6 июля Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов страны до 6 июля. В числе этих воздушных гаваней – Краснодар и Симферополь, в которые летали самолеты из ярославской Туношны.

Также запрет распространяется на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты. Авиакомпаниям рекомендуют использовать альтернативные маршруты – через Москву, Сочи, Волгоград, Минеральнеы Воды и Ставрополь.