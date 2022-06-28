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Происшествия28 июня 2022 7:57

В Ярославле бывшего госслужащего подозревают в получении взяток

Задержанный курировал сферы пассажирских и грузовых перевозок в городе
Полина Вачнадзе
37-летний теперь уже бывший госслужащий из Ярославля подозревается в регулярном получении крупных взяток от перевозчиков. Скриншот с видео, УФСБ по Ярославской области

37-летний теперь уже бывший госслужащий из Ярославля подозревается в регулярном получении крупных взяток от перевозчиков. Скриншот с видео, УФСБ по Ярославской области

37-летний теперь уже бывший госслужащий из Ярославля подозревается в регулярном получении крупных взяток от перевозчиков. По версии следствия, экс-заместитель начальника Восточного межрегионального управления госавтонадзора ЦФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта за деньги закрывал глаза на нарушения в подконтрольной ему сфере и оказывал некоторым перевозчикам покровительство. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Ярославской области.

- В качестве взятки злоумышленник получил 175 тысяч рублей от представителя одной из коммерческих организаций Ярославля, которая занимается перевозкой пассажиров. Деньги были получены за не привлечение к административной ответственности либо назначение минимальных штрафов при выявлении нарушений, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

И этот случай, считает следствие, не единичный.

По решению суда подозреваемый заключен под домашний арест.