Ярославна отдала мошенникам кредитные деньги, полученные под залог квартиры

1 миллион 600 тысяч рублей отдала мошенникам жительница Ярославля Фото: Полина Вачнадзе

1 миллион 600 тысяч рублей отдала мошенникам жительница Ярославля. Здесь и ее личные накопления, и кредиты, которые ее уговорили взять злоумышленники. Один из кредитов жертва аферистов оформила под залог своей квартиры. Поэтому сейчас ярославна рискует остаться на улице.

Женщине позвонили якобы сотрудники банка и сообщили, что нужно спасать деньги, лежащие на ее счетах. Сначала потерпевшая не поверила и повесила трубку.

- Но ей в мессенджеры стали присылать якобы банковские документы, предлагали проверить телефоны, с которых они звонят. Затем ей позвонили уже «сотрудники полиции». Им удалось убедить потерпевшую – психологическими приемами и запугиванием, что нужно действовать согласно их указаниям. При этом, они запретили кому-либо рассказывать о звонках, чтобы не нарушить тайну следствия, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В итоге ярославна сняла все деньги со своих счетов и перевела их через банкомат на указанные счета. Затем от ее имени неизвестные оформили несколько кредитов, которые женщина должна была обналичить и перенаправить мошенникам. После того, как банки уже стали отказывать в оформлении займов, женщина пошла на крайние меры: под залог недвижимости оформила кредит на 1 миллион рублей.

- Общая сумма ущерба составила 1,6 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, - сказали в полиции.