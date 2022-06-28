В Рыбинске заканчивают благоустройство перехода под мостом через Черемуху

К концу недели работы на спуске будут завершены Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске завершается благоустройство пешеходного перехода под мостом через реку Черемуху. Как сообщили в администрации города, к концу недели работы будут завершены. Их стоимость – 1,4 миллиона рублей.

Строительство пешеходного перехода протяженностью в 75 метров началось в феврале. По лестничному спуску будет проходить часть прогулочного маршрута, который соединит улицы Бульварную и Большую Казанскую. Для удобства пешеходов на спуске установили освещение.