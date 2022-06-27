На территории Ярославской области Россельхознадзором проводится мониторинг карантинного фитосанитарного состояния земель лесного фонда

Специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям, в соответствии с Планом проведения мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территорий Ярославской области, проведен мониторинг на землях лесного фонда в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.

Напомним, что в 2020–2021 гг. на территории Ставотинского и Курбского участковых лесничеств ГКУ ЯО «Гаврилов-Ямское лесничество» Гаврилов-Ямского района Ярославской области приказами Управления установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим по малому черному еловому усачу (Monochamus sutor L.).

В июне текущего года при проведении мониторинга в лесных массивах Гаврилов-Ямского района Ярославской области визуальным методом с отбором образцов обнаружены личинки насекомых и направлены в Ярославский филиал ФГБУ «Тверская МВЛ» для идентификации.

Лабораторными исследованиями подтверждено наличие карантинный вредитель леса – малого черного елового усача (Monochamus sutor L.), поэтому карантинный фитосанитарный режим в карантинной фитосанитарной зоне (территория Гаврилов-Ямского лесничества) сохраняется.